(ANSA) - PAVIA, 20 GIU - Durante la visita al Cnao, il centro oncologico a Pavia, dopo aver salutato individualmente i bambini e le persone in cura e le loro famiglie, Papa Leone XIV ha rivolto loro alcune parole. Ha sottolineato l'importanza della famiglia: "Fate capire a tutto il mondo - ha detto il Papa - come quando ci sono momenti difficili, se non c'è la presenza, l'amore della famiglia, tutto è più difficile". "Dio non vuole che nessuno soffra" ha aggiunto il Papa, spiegando: "Quello che ci promette Dio è che sarà sempre presente, anche quando siamo troppo deboli, ci manda degli angeli". (ANSA).