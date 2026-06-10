(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Un piccolo cane, di nome Francesco, ha bisogno di aiuto perché il suo padrone sta male e tutta la città (Comune compreso) si mobilita per loro. Succede a Perugia dove l'animale è la mascotte del centro storico. La sua storia è proposta dal Messaggero sulle pagine dell'Umbria. Il meticcio è conosciuto da sempre tra corso Vannucci, Porta Sole e via Bartolo. Inseparabile dal suo padrone è diventato famoso anni fa quando, per un passaggio del suo anziano umano in pronto soccorso, ha aspettato per ore davanti al triage, raggiunto percorrendo diversi chilometri in quanto la struttura sanitaria è alle porte della città. Fermo e buono, senza dare fastidio a nessuno, aspettando solo il suo amico. In questa occasione il padrone sta poco bene, non può fare la spesa e comprare l'acqua in bottiglia di cui Francesco ha bisogno, non potendo bere quella del rubinetto. E allora è bastato un post di una vicina sui social e Perugia si è attivata. "Essendo ormai estate, chiedo a chiunque sia come me affezionato a Francesco di poter ogni tanto lasciare davanti la sua porta di casa qualche bottiglia di acqua naturale, senza alcun impegno chiaramente. La porta possiede un piccolo buco nel quale poter inserire le bottiglie. Grazie di cuore a tutti" il post riportato dal Messaggero. che in pochissimo tempo, è stato condiviso da oltre 300 persone, ottenendo più di mille like. In tantissimi hanno offerto il loro aiuto, con acqua, crocchette e scatolette da passare nella gattaiola. Un aiuto, ovviamente, anche per il padrone per cui sono stati centinaia gli auguri di pronta guarigione. È intervenuto anche lo Sportello a quattro zampe, finché la notizia è arrivata a palazzo dei Priori, con i servizi sociali che hanno preso in carico le difficoltà dell'uomo e del suo cane, con l'impegno di occuparsi di entrambi. (ANSA).