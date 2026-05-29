(ANSA) - BERLINO, 29 MAG - A maggio il numero dei disoccupati in Germania è sceso di 58.000 unità rispetto al mese precedente, attestandosi a 2,95 milioni e tornando così al di sotto della soglia dei tre milioni. Tuttavia, il dato è superiore di 31.000 unità rispetto a maggio 2025, come comunicato dall'Agenzia federale per il lavoro di Norimberga nelle sue statistiche di maggio. Il tasso di disoccupazione a maggio era pari al 6,3%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto ad aprile, ma anche 0,1 punti in più rispetto a maggio 2025. Lo riporta la dpa. "Nonostante un calo della disoccupazione, la ripresa primaverile quest'anno non ha davvero preso slancio", ha affermato oggi la presidente dell'Agenzia federale per il lavoro (BA), Andrea Nahles, in occasione della conferenza stampa mensile a Norimberga. (ANSA).