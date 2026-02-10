(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale senza precedenti: Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto. Una maratona digitale non-stop di 24 ore che mette fine ai dieci anni di silenzio chiesti da Eco e che trasformerà la memoria del professore in un dialogo corale, invitando per la prima volta la sua comunità di lettori e studiosi a intervenire accanto ai grandi nomi della cultura internazionale. L'evento si terrà in diretta streaming sui canali YouTube della Fondazione Umberto Eco e della Fondazione Bottega Finzioni Ets, con inizio alle 12 del 18 febbraio. Sarà proprio in quel momento che, allo scoccare della mezzanotte, il 19 febbraio sorgerà per la prima volta sul pianeta nell'arcipelago di Kiribati e alle Isole Fiji. La diretta prenderà il via simbolicamente dall'Isola di Taveuni (Fiji), attraversata dal 180/o meridiano: proprio qui Umberto Eco venne per lavorare al suo celebre romanzo L'isola del giorno prima, dove la linea del cambio di data permette di "viaggiare nel tempo" tra ieri e oggi. La Maratona si concluderà alle 12 del 19 febbraio 2026, ora italiana. Un viaggio intorno al mondo in 24 ore. La maratona è stata concepita per abbracciare l'intero globo, muovendosi simbolicamente da Oriente a Occidente, dando voce a ogni Paese che è stato toccato dall'influenza e dalla presenza di Umberto Eco. Per partecipare, l'invito è a inviare un video-ricordo all'indirizzo marathon@fondazioneumbertoeco.org. (ANSA).