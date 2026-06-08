(ANSA) - MILANO, 08 GIU - 'Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti' è il tema della 25° edizione di Milano Pride, che per tutto il mese di giugno animerà la città con oltre cento eventi e iniziative, per concludersi sabato 27 con la parata e l'evento finale all'Arco della Pace. Il tema scelto richiama la preoccupazione ad un "clima di discriminazione crescente", come sottolineano gli organizzatori, Arcigay e coordinamento delle associazioni arcobaleno. "Scendere in piazza è un gesto più che mai necessario per rivendicare dignità, diritti e libertà per tutti. E invitiamo l'intera città a fare un passo avanti", ha spiegato Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano. Tra le richieste che Arcigay porta avanti anche con l'iniziativa del Pride c'è quella di una riforma del diritto di famiglia che riconosca tutte le famiglie, l'accesso alle adozioni anche per coppie omogenitoriali e il riconoscimento giuridico del genitore sociale. Ci sono poi vuoti legislativi "che alimentano la violenza e la discriminazione", spiega Redaelli, secondo cui un "esempio lampante è la totale assenza di una legge contro i reati di natura omolesbobitransfobica". Il Milano Pride come ogni anno è patrocinato dal Comune. "Il 27 giugno questi 'corpi in rivolta' sfileranno coraggiosamente per i diritti ancora negati, contro ogni forma di discriminazione e per riaffermare l'importanza dell'autodeterminazione", ha sottolineato l'assessore al Welfare del Comune Lamberto Bertolè. Il 27 giugno si terrà l'evento di chiusura con la parata a cui sono attesi circa 350.000 partecipanti. "Una marcia pacifica che non è stata preclusa a nessuno - spiegano gli organizzatori - tutti sono invitati a partecipare". Il corteo partirà da via Vittor Pisani, di fronte alla stazione Centrale per concludersi all'Arco della Pace dove dal palco si terranno i discorsi istituzionali e poi la festa per tutti, con cantanti e musica. Sul palco ci saranno, tra gli altri, Ditonellapiaga, Arisa, Anna Tatangelo, Joel Luego, Orietta Berti + Il Rosso, Paola Turci, Aiello. (ANSA).