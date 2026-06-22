(ANSA) - SIRACUSA, 22 GIU - "Non potevamo che scegliere questo contesto meraviglioso. Davanti a me c'è uno stadio della vela". Lo ha detto il tenente colonnello Salvatore Di Biase, difesa servizi divisione brand e media, a Siracusa nel Villaggio della vela allestito al molo Zanagora nell'ambito della tappa del Marina militare Nastro rosa Tour 2026. "Difesa servizi organizza questa manifestazione per valorizzare il territorio. Siamo alla sesta edizione ed è la seconda volta a Siracusa. Quest'anno abbiamo arricchito il palinsesto con molte attività anche serali. Stasera arriverà la regata e sarà una festa - ha aggiunto Di Biase - Quest'anno attraverso un accordo fatto con il Dipartimento sport e politiche giovanili abbiamo avviato un progetto giovani e avremo ogni tappa 30 giovani che parteciperanno ad attività con il personale della Marina e della Capitaneria. Gli faremo vivere il nostro mondo per trasmettere loro valori importanti". Il Marina militare Nastro Rosa Tour, ovvero il Giro dell'Italia a Vela, è organizzato da Difesa Servizi Spa, in collaborazione con la Marina militare e Ssi sport & events, con la partnership istituzionale del ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo-Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Coni". "Dobbiamo ringraziare la Marina militare italiana e tutti i partner che hanno realizzato questa quattro giorni siracusana che rende la città capitale della vela italiana - ha detto il vice sindaco di Siracusa, Edy Bandiera -. La città di Siracusa ha un rapporto con il mare straordinario che inizia con la sua fondazione e poi partendo dalla storia passando per la tradizione marinara giunge ai nostri giorni con un diportismo che continua a crescere. E' un importante punto di lancio per far sì che sempre un maggior numero di giovani si avvicini al mare e ne capiscano l'importanza e ne facciano ragione di realizzazione economica ed occupazionale". (ANSA).