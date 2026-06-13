(ANSA) - BARI, 13 GIU - "Nessuna esclusione, Eshkol Nevo sarà al Libro Possibile che da venticinque anni porta la cultura nelle piazze e accoglie voci, sensibilità e posizioni differenti nell'ottica di creare dibattito, oltre le semplificazioni. Crediamo nell'analisi della complessità, così come crediamo nella libera e pacifica espressione del dissenso che è parte dell'essenza democratica". È la risposta del Libro Possibile, tramite la direttrice artistica, Rosella Santoro, all'appello che chiede l'esclusione dello scrittore israeliano dal festival. "Non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo Paese", sottolinea. (ANSA).