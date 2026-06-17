(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Gruppo SAE annuncia il proprio ingresso nel capitale della società editrice "Il Portico" di Bologna, affiancandosi ad Assri, Newspaper, Lagfin, Istituto Giuseppe Toniolo e Mt.XXV.35. L'operazione rappresenta una nuova tappa dell'aumento di capitale della società impegnata nel salvataggio di alcune delle più antiche e autorevoli voci dell'editoria religiosa e cattolica di pensiero - EDB, Marietti 1820 ed EMI - che il Cardinale Matteo Zuppi ha fortemente voluto preservare dal rischio di dispersione dopo il fallimento del Centro Editoriale Dehoniano (CED). L'aumento di capitale avviato - spiega ancora una nota del Gruppo - si inserisce in un complesso percorso di ristrutturazione industriale ed editoriale, di ampliamento della compagine sociale e di sviluppo di nuovi settori di attività, tra cui l'open access scientifico, l'organizzazione di eventi e festival culturali e la produzione informativa. Nel quadro della riorganizzazione si colloca anche lo scorporo della Bibbia di Gerusalemme in una società distinta, presieduta dal Cardinale Giuseppe Betori, per la quale è prevista nel 2028 una nuova edizione corredata delle note elaborate dall'École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. L'ingresso di SAE risponde alla logica di sinergia che costituisce l'anima de Il Portico e che prevede acquisizioni e collaborazioni volte a rafforzare il progetto editoriale e culturale del gruppo. Per il Gruppo SAE, che si è distinto come una delle principali realtà editoriali italiane, l'operazione rappresenta un'opportunità per mettere a disposizione competenze nella gestione, accompagnare i necessari adeguamenti tecnologici e organizzativi e contribuire ai processi di ristrutturazione produttiva e distributiva indispensabili in un comparto strutturalmente fragile ma vitale per la tenuta morale e culturale del Paese. "L'ingresso nel capitale de Il Portico rappresenta per il Gruppo SAE un investimento coerente con la propria visione editoriale e industriale. Crediamo nel valore del pluralismo culturale, nella forza delle collaborazioni tra editori e nella necessità di sostenere realtà che hanno contribuito in modo significativo alla storia del pensiero cattolico italiano", dichiara Alberto Leonardis, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SAE. Fra le più recenti opere pubblicate dal gruppo Il Portico ci sono l'edizione dell'Enciclica Magnifica Humanitas, con prefazione del Cardinale Zuppi e la guida degli itinerari spirituali e civili "Camminare il silenzio", entrambe pubblicate da EDB. (ANSA).