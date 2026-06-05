(ANSA) - PESCARA, 05 GIU - Il gruppo De Cecco, terzo produttore mondiale di pasta, acquisisce l'intero capitale sociale di RossoGargano, che si occupa di attività di produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Lo fa sapere, in una nota, la stessa società che informa di aver raggiunto un accordo vincolante con la società consortile agricola per azioni di Foggia. "RossoGargano - si legge - è un primario operatore sul mercato italiano e opera da anni con successo su tre dei principali mercati internazionali di De Cecco. L'operazione consentirà di beneficiare del pieno controllo della filiera produttiva di RossoGargano in un settore strategico per la società e di una rilevante qualità strutturale e logistica, assicurata da tecnologie recentemente rinnovate. L'esecuzione dell'accordo è subordinata all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari. Si prevede che il perfezionamento dell'operazione avvenga entro il mese di luglio 2026". "Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto questo accordo con i soci di RossoGargano - afferma il presidente di De Cecco, Filippo Antonio De Cecco - Si tratta di un'operazione di grande rilievo strategico per il gruppo De Cecco, che ci consentirà di completare e rafforzare la nostra filiera produttiva, migliorare le nostre marginalità in un segmento di mercato in cui già operiamo con successo e offrire ai nostri consumatori prodotti realizzati con il controllo diretto di ogni fase del processo, dalla coltivazione della materia prima fino alla commercializzazione". "Siamo certi che questa acquisizione rappresenti un passo fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo - aggiunge - e non vediamo l'ora di integrare le eccellenti competenze e risorse di RossoGargano nella nostra realtà. Con l'acquisizione di Rosso Gargano e l'avvio delle nuove linee di produzione si prevede che il totale dei prodotti venduti dal gruppo De Cecco passi da 2.700.000 quintali nel 2026 a 4.500.000 quintali nel 2027, mentre il fatturato complessivo del Gruppo si stima che passerà da 740 milioni di euro del 2026 ad un miliardo di euro nel 2027". Negli anni compresi tra il 2025 e il 2029, si legge ancora nella nota, il gruppo De Cecco ha previsto investimenti per un totale complessivo di 250 milioni, di cui 100 milioni sono già stati spesi. (ANSA).