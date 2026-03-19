(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Riduce la corsa il greggio dopo che il sottosegretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha rivelato che è allo studio la rimozione delle sanzioni nei confronti del petrolio iraniano. Sia il Brent del Mare del Nord che il Wti Usa si piortano sotto i 98 dollari al barile. In particolare il petrolio Usa guadagna lo 0,92% a 97,19 dollari, mentre il Brent sale dell'1,43% a 97,7 dollari, dopo aver superato in giornata i 119 dollari al barile. Secondo l'agenzia Bloomberg gli Usa sono pronti a rilasciare 260 milioni di barili di riserve. (ANSA).