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(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Si mantiene sotto quota 51 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, all'indomani della 'forza maggiore' invocata da QatarEnergy per interrompere i contratti di fornitura a seguito di un attacco dell'Iran alle proprie infrastrutture. I contratti future sul mese di aprile cedono il 5,95% a 50,81 euro al MWh. Si mantengono sotto al 30% le scorte di gas in Europa, scese al 28,42% a 324,74 TWh, a causa del ritorno del freddo. Scendono al 22,17% a 55,69 TWh le scorte in Germania, mentre in Italia si portano al 43,96% a 89,4 TWh. (ANSA).