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(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Prosegue il rialzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam,, che scende però sotto quota 51 euro al MWh. I contratti future sul mese di giugno guadagnano il 4,7% a a 50,75 euro al MWh. Oltre all'inasprimento delle tensioni in Medio Oriente con il fuoco incrociato tra Iran e Israele le quotazioni sono sostenute da uno sciopero degli addetti dell'impianto di Ichthys di Inpex Corporation in Australia, che da solo vale il 2% della produzione mondiale di gas, con una capacità di esportazione di 9,3 milioni l'anno. (ANSA).