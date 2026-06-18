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(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Il gas riduce il calo a metà seduta e si riporta sopra i 41 euro. I contratti future sul mese di luglio cedono 1,68% a 41,21 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. Secondo gli esperti sulle forniture globali di gas, nonostante la riapertura graduale dello stretto di Hormuz a seguito della tregua tra Usa e Iran, risentirà della minor produzione del Qatar dopo gli attacchi dello scorso 2 marzo. Questo nonostante le rassicurazioni di Qartar Gas, che prevede di ripristinare fino al 50% della propria capacità nel primo mese dalla riapertura dello stretto, per salire all'80% entro due mesi. (ANSA).