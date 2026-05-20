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(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Frena il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono il 2,3% a 50,63 euro al MWh mentre il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo cinese Xi Jinping siglano a Pechino un accordo per rafforzare il coordinamento strategico tra le due superpotenze. Non viene escluso poi un nuovo incontro fra il leader del Cremlino e il presidente Usa Donald Trump in occasione dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) che si terrà a novembre in Cina. (ANSA).