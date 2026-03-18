(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Swarowski nel 2025 ha registrato una crescita organica del fatturato del 6% a 1.969 milioni di euro, sostenuta da un aumento del like for like del 9% dove ha registrato incrementi in 9 dei 10 principali mercati. Il miglioramento è stato trainato dal Nord America (+10%) e dai canali a gestione diretta. L'ebitda è salito del 12% rispetto all'anno precedente, accompagnato da una generazione di cassa. Per il gruppo austriaco di gioielleria e accessori il 2025 ha rappresentato un passo decisivo nell'esecuzione del piano di rilancio. L'accordo tra gli azionisti all'interno dell'omonima famiglia, annunciato lo scorso anno, ha creato un unico gruppo globale nel settore del cristallo e ha rafforzato la governance. "Il nostro costante progresso è proseguito nel 2025 nonostante un contesto difficile: abbiamo registrato una crescita generalizzata del fatturato, rafforzato la redditività e ora anche la generazione di liquidità, e raggiunto nuovi livelli di desiderabilità del marchio, consolidando il marchio Swarovski come icona culturale nel settore del 'Pop Luxury'. L'attuazione della strategia LUXignite sta dando i risultati previsti", ha affermato il ceo Alexis Nasard e ha aggiunto che "oggi beneficiamo anche di una solida governance" (ANSA).