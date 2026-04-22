(ANSA) - BRUXELLES, 22 APR - Eurostat stima il rapporto deficit/Pil dell'Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024. Con questo valore sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, all'esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell'ambito del Semestre europeo. Il dato diffuso da Eurostat è confermato anche nelle stime diffuse dall'Istat, che certifica anche l'aumento del debito pubblico, che nel 2025 è salito al 137,1 del Pil, 2,4 punti percentuali in più rispetto al 134,7% del 2024. Il Ministero dell'Economia si prepara intanto a svelare le nuove stime contenute nel Documento di Finanza pubblica (Dfp). "Sul Documento di finanza pubblica siamo realisti", ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. (ANSA).