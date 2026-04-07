PHOTO
(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - Il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite si appresta a votare la bozza di risoluzione elaborata dal Bahrein sulla sicurezza nello Stretto di Hormuz. Il testo annacquato chiede lo sblocco della cruciale rotta marittima: un esito ben lontano dall'obiettivo iniziale dei Paesi del Golfo promotori, che miravano a ottenere l'autorizzazione per liberare lo Stretto con la forza. La bozza finale non menziona più l'autorizzazione all'uso della forza, nemmeno a scopo difensivo. "Fallire nell'agire oggi porta gravi conseguenze per il mondo e l'umanità", ha avvertito prima del voto il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. (ANSA).