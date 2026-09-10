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ROMA. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti andrebbe a scadenza a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
I tagli delle accise sui carburanti, decisi dal governo Meloni dal 19 marzo fino al 10 settembre, sono costati allo Stato 2 miliardi e 74,5 milioni di euro.
Lo rivelano i Servizi studi di Camera e Senato, in una analisi dell'ultimo decreto legge sui carburanti, il 153 del 26 agosto del 2026.
Di questa cifra, 689,2 milioni sono venuti dal meccanismo dell'accisa mobile.