(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il cda di Mps ha nominato Luigi Lovaglio amministratore delegato e direttore generale e Cesare Bisoni presidente. Le nomine, a quanto si apprende, sono state fatte con i soli voti favorevoli degli otto consiglieri di Plt Holding, inclusi Lovaglio e Bisoni. Le vicepresidenze sono state assegnate, sempre a maggioranza, a Flavia Mazzarella e Carlo Corradini, entrambi eletti nella lista di Plt Holding, che in assemblea si è affermata con il 49,9% dei voti a fronte del 38,8% ottenuto dalla lista del cda. (ANSA).