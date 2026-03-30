(ANSA) - NUOVA DELHI, 30 MAR - Min Aung Hlaing, capo della giunta militare salita al potere in Myanmar con un golpe cinque anni fa, è stato proposto come candidato vice presidente in quello che è visto come un primo passo per cedergli la presidenza e ampliarne i poteri dopo elezioni parlamentari considerate prive di una vera opposizione e in netto contrasto coi principi democratici di base. Lo riportano diversi media. Il Parlamento è composto in grandissima parte da deputati e senatori filo-giunta provenienti dal Partito dell'Unione per la Solidarietà e lo Sviluppo (Uspd), filo-militare, e a questi si aggiungono i membri delle forze armate, a cui viene riservato un quarto dei seggi. Min Aung Hlaing è ora uno dei tre candidati vice presidenti nominati dal Parlamento e tra i quali lo stesso organo sceglierà il capo di Stato, ma la maggior parte degli osservatori ritiene scontata la sua elezione a presidente. (ANSA).