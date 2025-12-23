(ANSA) - LOS ANGELES, 22 DIC - Il cantautore statunitense Barry Manilow ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro ai polmoni e di voler intervenire chirurgicamente. Il vincitore del Grammy, 82 anni, ha scritto in un post su Instagram che una risonanza magnetica prescritta dopo un lungo attacco di bronchite "ha scoperto una macchia cancerosa sul polmone sinistro che deve essere rimossa. È pura fortuna (e un ottimo medico) che sia stata scoperta così presto", ha aggiunto. Manilow ha continuato dicendo che aveva intenzione di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il cancro, annullando di conseguenza i concerti previsti per il resto di dicembre e a gennaio. "I medici non credono che si sia diffuso e sto facendo degli esami per confermare la diagnosi", ha detto Manilow. Il cantante soft rock, noto soprattutto per la sua serie di successi degli anni '70 tra cui 'Copacabana' e 'I write the aongs', ha dichiarato che intende tornare a esibirsi entro metà febbraio 2026. (ANSA).