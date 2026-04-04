(ANSA) - TORINO, 04 APR - Il calcio come strumento per avvicinare le persone e per esorcizzare lo spettro della guerra. È stata una "amichevole di pace" quella che oggi hanno giocato nel capoluogo piemontese la Dinamo Torino (squadra che milita nei campionati Csi) e la Homa, una formazione composta da giovani iraniani residenti in Italia. L'iniziativa è stata di Gianco Ferreri, avvocato e dirigente della Dinamo, e degli allenatori dei due team. Ferreri ha regalato agli avversari un piccolo ulivo: "Spero che le vostre famiglie in Iran stiano bene - ha detto -. E voglio che sappiate che l'unico terreno di scontro per noi è sui campi di calcio". La Dinamo Torino fu fondata nel 1975 da Mario Rinaldi, una delle figure più conosciute dello sport amatoriale in città, morto nel 2018 a 66 anni in un incidente stradale. (ANSA).