(ANSA) - ROMA, 27 APR - Esattamente come negli Stati Uniti, il biopic del re del Pop Michael, di Antoine Fuqua, con il nipote del cantante Jaafar Jackson nei panni del cantante conquista al debutto la vetta della classifica dominando gli incassi del weekend dal 23 al 26 aprile, con 5.311.687 euro, 643.935 spettatori. Scivola al secondo posto Super Mario Galaxy, sequel del film di Aaron Horvath e Michael Jelenic dal videogioco cult con 511.088 euro nel fine settimana e un totale in 4 settimane di 13.502.804 euro. Resta saldo al terzo posto l'horror Lee Cronin - La mummia con 396.620 euro arrivando in due settimane dal debutto a 1.343.055 euro. Scende dalla seconda alla quarta posizione The Drama - Un segreto è per sempre, la dark comedy di Kristoffer Borgli che nel weekend incassa 281.065 e un totale in quattro settimane di 4.978.056 euro. Ottimo risultato per il ritorno evento nei cinema nella giornata del 25 aprile del capolavoro d'animazione di Hayao Miyazaki Porco Rosso che ha incassato 179.600 euro piazzandosi al quinto posto. Al sesto posto debutta, con 158.244 euro al botteghini, il distopico The long Walk - La lunga marcia di Francis Lawrence, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King (che lo pubblicò nel 1979 con lo pseudonimo di Richard Bachman). E' all'esordio nelle sale anche Il figlio del deserto di Gilles de Maistre, che traendo spunto da una storia vera, racconta di di Sun (Neige de Maistre), una dodicenne cresciuta ascoltando dal nonno l'affascinante storia del 'bambino struzzo perduto nel deserto'. L'adventure family movie ha ottenuto 139.380 euro in quattro giorni di programmazione, entrando così in top ten al settimo posto. Scende dalla quarta all'ottava posizione L'ultima missione: Project Hail Mary di Drew Goddard con Ryan Gosling, con un incasso di 108.476 euro, arrivando a 4.289.060 euro in sei settimane. Ma quando Sun viene invitata a visitare il Sahara, si rende conto che Hadara potrebbe essere molto più di una semplice favola della buonanotte.anche alla seconda settimana di programmazione ha incassato 1.167.962 euro, per un totale di 3.244.228 euro. Nono, in discesa dal quinto posto, l'unico film italiano in top ten, Che dio perdona a tutti di e con Pif che incassa 74.589 euro (1.630.029 euro in un mese). Conquista il decimo posto, dalla 13/a posizione della scorsa settimana, il dramma noir francese Il caso 137 (Dossier 137) di Dominik Moll con 70.457 euro e 166.356 euro a due settimane dal debutto. Da segnalare l'11/a posizione, al debutto, con 42.123 euro de La più piccola di Hafsia Herzi, che a Cannes 2025 ha vinto il premio per la migliore attrice a Nadia Melliti e la Queer Palm:Il film già uscito in vari Paesi, solo in Italia è stato vietato ai minori di 14 anni. In totale il box office incassa 7.866.319 euro, aumento del 55% rispetto alla settimana scorsa (5.069.701), e del 56,95% rispetto ai 5.012.033 euro della stessa settimana del 2025. (ANSA).