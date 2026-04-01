(ANSA) - BEIRUT, 01 APR - Il comandante del Fronte Meridionale di Hezbollah, responsabile delle attività militari del gruppo nel Libano meridionale, Hajj Yusuf Ismail Hashem, è stato ucciso ieri in un attacco della Marina israeliana a Beirut. Lo ha annunciato l'Idf, secondo quanto riportato dal Times of Israel. Secondo una fonte della sicurezza libanese e una fonte di Hezbollah, citate dall'Afp, Hashem era "il capo militare del dossier Iraq". Hashem era un "comandante di alto rango con oltre 40 anni di esperienza e una figura centrale nell'organizzazione terroristica", afferma l'esercito israeliano. (ANSA).