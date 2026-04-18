(ANSA) - BEIRUT, 18 APR - L'Idf conferma di aver condotto nelle ultime 24 ore diversi raid nel Libano meridionale contro militanti di Hezbollah che "hanno violato gli accordi di cessate il fuoco". A riportarlo è The Times of Israel, specificando che si tratta della prima violazione di questo tipo dall'entrata in vigore della tregua nel Paese. Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, le truppe che operano a sud della "Linea Gialla" stabilita dall'Idf "hanno identificato terroristi che hanno violato i patti per il cessate il fuoco e si sono avvicinati alle forze di Tel Aviv da nord della Linea, rappresentando una minaccia immediata". (ANSA).