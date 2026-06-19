(ANSA) - TEL AVIV, 19 GIU - ''In risposta alle violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah, nel corso della notte l'Idf ha attaccato oltre 80 obiettivi nell'area di Nabatieh e altre zone nel sud del Libano. Decine di terroristi di Hezbollah sono stati eliminati. Inoltre, l'Idf ha eliminato due terroristi che stavano scappando su una motocicletta da una zona da cui avevano lanciato razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano''. Lo comunica il portavoce dell'Idf in una nota, aggiungendo che, in un raid oggi nella zona della Bekaa, l'esercito ha preso di mira ''due quartieri generali di Hezbollah da cui stavano operando terroristi dell'organizzazione''. (ANSA).