(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Le Forze di Difesa Israeliane affermano di aver colpito infrastrutture di Hezbollah a Tiro e in altre aree del Libano meridionale nelle ultime 24 ore, scrive Times of Israel. A Tiro, sono stati colpiti sei siti di Hezbollah utilizzati per sferrare attacchi contro civili israeliani e soldati delle Idf, tra cui una struttura da cui venivano lanciati droni esplosivi con telecamera a infrarossi, secondo quanto dichiarato dall'esercito. In altre zone del Libano meridionale, l'Idf afferma di aver colpito lanciarazzi armati, oltre a militanti di Hezbollah nelle aree in cui operano. (ANSA).