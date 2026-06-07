(ANSA) - TEL AVIV, 07 GIU - "A seguito dell'attacco dell'Idf a Beirut e al termine di una valutazione della situazione, l'Idf si sta preparando alla possibilità di lanci di fuoco contro il territorio dello Stato di Israele nelle prossime ore". Lo scrive l'Idf in una nota, dopo le minacce dell'Iran. L'esercito israeliano rende noto di "aver rafforzato il proprio dispositivo difensivo e rimane in stato di massima allerta, pronto a fronteggiare una vasta gamma di scenari sia difensivi sia offensivi. Il Capo di Stato Maggiore dell'Idf, il tenente generale Eyal Zamir, insieme ai comandanti di alto livello dell'esercito, sta attualmente conducendo valutazioni della situazione e monitorando attentamente gli sviluppi". L'Idf invita la popolazione "a mantenere alta la vigilanza, ad agire responsabilmente e a seguire le istruzioni aggiornate emanate dal Comando del Fronte Interno. Qualora vi fossero ulteriori cambiamenti nella valutazione della situazione, il pubblico sarà informato di conseguenza". (ANSA).