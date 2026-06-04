(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Nel 2025 il traffico passeggeri europeo è cresciuto del 4%, con l'Italia che si conferma "tra i mercati più dinamici", con una crescita superiore alla media europea (+5%), e la crescita del mercato italiano è proseguita anche nei primi mesi del 2026, con un +4,2% fino ad aprile. E' quanto si sottolinea nel Fact Book 2026, il rapporto annuale del Centro Itsm - Iccsai Transport and Sustainable Mobility, presentato al convegno 'Tra un'epoca e un'altra: verso quale trasporto aereo?', organizzato da Enac in collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo. Sempre nel 2025 gli aeroporti italiani hanno superato i 230 milioni di passeggeri, con otto scali oltre i 10 milioni. Roma Fiumicino, superata la soglia dei 50 milioni, si colloca al settimo posto nella graduatoria europea. "Gli investimenti sono ritenuti imprescindibili per garantire la crescita prevista del traffico passeggeri: da 230 di oggi a 305 milioni di passeggeri entro il 2035, sono un obiettivo possibile con un sistema Paese più efficace e agile che renda fluidi i farraginosi passaggi burocratici che frenano le realizzazioni infrastrutturali", ha detto il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma. (ANSA).