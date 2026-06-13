(ANSA) - AOSTA, 13 GIU - Sono tutti residenti in Trentino, nella zona della valle d'Adige, i tre alpinisti morti ieri sulla parete Nord del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta, dopo essere precipitati per alcune centinaia di metri. Le vittime sono Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, di 29, e Michael Zenatti, di 39. I loro corpi si trovano all'obitorio del cimitero di Aosta. L'incidente potrebbe essere avvenuto nella mattinata di ieri, in fase di salita, poco sotto la vetta. Secondo la prima ricostruzione dei finanzieri del Sagf di Entreves, uno di loro potrebbe essere scivolato, trascinando a valle gli altri due compagni di cordata. (ANSA).