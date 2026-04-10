(ANSA) - SAVELLETRI DI FASANO, 10 APR - Con il ripetersi di "emergenze cadenzate", dal Covid alle guerre, ora anche con l'impatto sull'economia del conflitto in Medio Oriente, c'è "un vento di inquietudine tra le imprese", che cercano di reagire "con saggezza e con coraggio", evidenzia il vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Lorenzo Bagnoli, vicepresidente di Sammontana, dall'evento annuale 'Voci', degli industriali under 40, a Borgo Egnazia: 'Visioni Orizzonti Culture Idee', una occasione di approfondimento e di confronto con voci autorevoli del giornalismo, a porte chiuse. Servono "saggezza e coraggio", avverte: "Due elementi che si sostengono a vicenda", che servono entrambi, per "affrontare questa crisi in un modo eccellente come sono eccellenti le nostre aziende italiane". L'Europa "deve fare un ragionamento su chi siamo veramente, sulla nostra identità di europei", dice. "Dobbiamo avere la nostra voce autorevole, dire chi siamo, evitare che si decida per noi. Dobbiamo essere autori del nostro destino". In Italia, spiega Bagnoli, "dobbiamo sfatare quello che si sente sempre dire, 'ma è sempre stato così', 'ma chi ce lo fa fare'", bisogna invece "tirar fuori la propria forza per cambiare le cose. Una forza che noi in Italia abbiamo". Serve poi dialogare con le istituzioni, "la democrazia non può essere un confronto sterile fine a se stesso: bisogna fare le cose e bisogna misurarle per poi eventualmente correggerle, dopo il confronto devono esserci soluzioni". Con le istituzioni, aggiunge, "dobbiamo trovare una unità, dobbiamo lavorare insieme per una visione di lungo periodo, ragionare come sistema Paese. Lo possiamo fare solo con un accordo tra istituzioni e imprese". Serve, avverte, "per prendere quote di mercato e essere competitivi nel mondo"; serve per ottenere "riforme, regole semplici", oggi bisogna "decidere su cosa puntare e farlo con forza". (ANSA).