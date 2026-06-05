(ANSA) - RAPALLO, 05 GIU - Che imprese e lavoratori siano "una miniera da cui estrarre l'80% del gettito fiscale è ingiustificabile", come lo sono i salari bassi per i giovani ("Lo Stato, per primo, non paga a sufficienza i suoi lavoratori"), avverte la presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Maria Anghileri che dal tradizionale convegno di Rapallo lancia la "proposta forte" di "un salario competitivo per i giovani", rivolgendosi ai leader dei partiti: "Ora ci serve trovare chi abbia il coraggio di attuarla". "È una proposta concreta - spiega- : fino a mille euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. Mille euro che cambiano la vita. Il meccanismo è un'esenzione Irpef decrescente su cinque anni, fino a 50mila euro di reddito: dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto". (ANSA).