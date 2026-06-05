(ANSA) - RAPALLO, 05 GIU - I Giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come nelle imprese bisogna rendicontare agli azionisti "di aver investito bene i loro soldi". E dal convegno di Rapallo, tradizionale occasione di confronto degli industriali under 40 con i leader dei partiti, la presidente Maria Anghileri chiede: "Ci serve un impegno concreto da tutte le forze politiche per cui sta iniziando una lunga campagna elettorale: fare le riforme che servono per far ripartire la crescita in Italia", per puntare "sulle forze del Paese: i giovani, le donne, le imprese". E avverte: "Credo che sia chiaro, ormai, che il Paese non va. Che i giovani sono arrabbiati. Sono bloccati. Siamo il Paese più indebitato d'Europa nonostante la prudenza sui conti pubblici del Governo, che riconosciamo pienamente. Non va perché non cresciamo". (ANSA).