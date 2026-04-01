(ANSA) - ROMA, 01 APR - Bonifici ordinari con la data di accredito che slitta al 7 aprile. La causa è la chiusura programmata dal 3 al 6 aprile - in base a un calendario noto da anni - del sistema Target 2 gestito dall'Eurosistema, ossia Bce più banche centrali nazionali. E la soluzione, per chi dovesse fare pagamenti urgenti, è il bonifico istantaneo, che funziona normalmente 24 ore su 24, sette giorni su sette e 365 l'anno, e che da tempo proprio su impulso delle autorità monetarie non può prevedere un aggravio rispetto a quelli ordinari. E' l'effetto del weekend lungo in arrivo - dal venerdì Santo al Lunedi di Pasqua - in vista del quale la Bce ha previsto la chiusura, come accade tutti gli anni: anche nel 2025 il calendario è lo stesso. La motivazione non sono interventi di manutenzione ma un normale calendario operativo del sistema europeo che gestisce i pagamenti a livello banche centrali e banche commerciali. Anche se ciò non toglie che la Bce utilizzi frequentemente le occasioni di chiusura del sistema per eseguire interventi di manutenzione. La decisione circa la chiusura a Pasqua del sistema con cui le banche centrali dell'area euro regolano i pagamenti risale alla riunione del 14 dicembre 2000 del consiglio direttivo Bce. In quella occasione si decise che fra le giornate di chiusura del sistema ci sarebbero stati il Venerdì Santo - giorno festivo in gran parte d'Europa ma non festa nazionale in Italia - e il Lunedì di Pasqua, secondo il calendario cattolico e protestante. La chiusura per quattro giorni durante il 'weekend lungo' di Pasqua è avvenuta anche negli anni scorsi. In alcune occasioni, a seconda del calendario, si è verificato lo stesso durante le festività di Natale quando la Vigilia e il 25 cadevano a ridosso di un weekend. (ANSA).