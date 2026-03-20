(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Debutta in vetta alla classifica degli album e anche in quella dei vinili più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Niq, il mixtape Crack Musica II di Tony Effe & Side Baby, che insieme hanno dato vita alla Dark Polo Gang. Il capitolo uno, uscito dieci anni fa, nel 2016, torna anche al dodicesimo posto tra gli album e al terzo tra i vinili. In seconda posizione si inserisce Fulminacci, che dopo la buona riuscita al festival di Sanremo, si fa notare anche con il nuovo album Calcinacci. Terzo gradino del podio per Olly con Tutta vita sempre, davanti a Geolier con Tutto è possibile, che invertono la loro posizione rispetto a una settimana fa. Perde tre posizioni ed è ora quinto Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, che precede Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, album dell'anno agli ultimi Grammy Awards. Stabile al settimo posto c'è Achille Lauro con Comuni Mortali. COnquista al debutto l'ottava piazza Enrico Nigiotti - anche lui reduce dalla partecipazione a Sanremo - con Maledetti Innamorati. Precipita dalla vetta alla nona posizione l'ex One Direction Harry Styles con Kiss All The Time. Disco, Occasionally., il nuovo album di inediti della superstar e vincitore di Grammy Awards. Quarta new entry al decimo posto è il rapper Vaz Tè con il nuovo album VT3SOR. Tra i singoli nessuna variazione rispetto a sette giorni fa con il festival di Sanremo che impazza e occupa 9 posizioni tra le prima dieci: in vetta ancora Ossessione di Samuray Jay e Vito Salamanca, poi Sayf, il vincitore Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fulminacci. (ANSA).