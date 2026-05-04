(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Shiva, con il nuovo progetto dal titolo Vangelo, si conferma per la seconda settimana in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Il disco del rapper milanese contiene tredici brani e una serie di featuring che spaziano dai nomi di punta della scena urban italiana fino a una collaborazione con Tiziano Ferro. Shiva piazza anche due brani nella top five dei singoli, che vede ancora in vetta Samurai Jay & Vito Salamanca con il brano sanremese Ossessione. In seconda posizione entra al debutto Juli, con il suo primo album Solito Cinema, che conquista la vetta tra i vinili, cd e musicassette e vede radunati amici e colleghi, che danno voce ai brani del produttore. Marracash risale in terza posizione con l'album cult Persona, uscito nel 2019 (e che a marzo ha superato le 500mila copie vendute, ottenendo la certificazione di Disco di Diamante), spinto dal Marra Block Party che si è tenuto il 18 aprile a Milano. Geolier passa dal terzo al quarto posto con Tutto è possibile, seguito dal ritorno di Madame con Disincanto, in calo di tre posizioni rispetto a una settimana fa. Sesta piazza per Olly con Tutta Vita (Sempre) (da 79 settimane in classifica), davanti a Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono e a Bad Bunny con Debí tirar más fotos. Chiudono la top ten Achille Lauro con Comuni mortali e Artie 5ive con La Bellavita. (ANSA).