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(ANSA) - ROMA, 17 APR - Shiva pigliatutto: Vangelo, il nuovo progetto del rapper milanese uscito il 10 aprile, tredici brani e una serie di featuring che spaziano dai nomi di punta della scena urban italiana fino a una collaborazione con Tiziano Ferro, vola subito in testa alla classifica degli album e dei vinili e piazza anche quattro brani nella top five dei singoli, che vede ancora in vetta Samurai Jay & Vito Salamanca con il brano sanremese Ossessione. Tra gli album risale in seconda posizione Geolier con Tutto è possibile, seguito sul terzo gradino del podio dal longevo Olly con Tutta Vita (Sempre) (da ben 77 settimane in classifica). Guadagna due posizioni ed è quarto Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, seguito da Blanco con il nuovo album Ma', che ha segnato il ritorno del giovane cantautore sulla scena musicale. Sesta posizione per Bad Bunny con Debí tirar más fotos, davanti al nuovo lavoro del fenomeno coreano dei Bts, Arirang. New entry in ottava posizione Ditonellapiaga con Miss Italia, che è anche terzo nella classifica vinili, seguito da un altro debutto, Sacro di Serena Brancale, altra protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo. Chiude la top ten Artie 5ive con La Bellavita. Questa la classifica Fimi/Niq degli album più venduti dal 10 al 16 aprile 2026: 1) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 2) TUTTO È POSSIBILE, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 3) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 4) ANCHE GLI EROI MUOIONO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 5) MA', BLANCO (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 6) DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.-AUDIOGLOBE/THE ORCHARD) 7) ARIRANG, BTS (EMI/UNIVERSAL MUSIC-VIRGIN MUSIC GROUP) 8) MISS ITALIA, DITONELLAPIAGA (BMG-UNIVERSAL MUSIC/BMG) 9) SACRO, SERENA BRANCALE (ATLANTIC RECORDS/ISOLA DEGLI ARTISTI-WARNER MUSIC) 10)LA BELLAVITA, ARTIE 5IVE (WARNER MUSIC/TRENCHES RECORDS ENT-WARNER MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) OSSESSIONE, SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) BAD BAD BAD, SHIVA & GEOLIER (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 3) BABYFACE, SHIVA & KID YUGI (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 4) OBSESSED, SHIVA & ANNA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 5) SPIE, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) E questa infine, quella dei cd, vinili e musicassette: 1) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 2) ARIRANG, BTS(EMI/UNIVERSAL MUSIC-VIRGIN MUSIC GROUP) 3) MISS ITALIA, DITONELLAPIAGA (BMG-UNIVERSAL MUSIC/BMG) 4) SACRO, SERENA BRANCALE (ATLANTIC RECORDS/ISOLA DEGLI ARTISTI-WARNER MUSIC) 5) UN POSTO DOVE ANDARE, NICOLÒ FILIPPUCCI (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC). (ANSA).