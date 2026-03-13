(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Kiss All The Time. Disco, Occasionally., il nuovo album di inediti della superstar e vincitore di Grammy Awards Harry Styles, debutta al primo posto della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti della settimana e della classifica CD, Vinili e Musicassette. L'album, con oltre 350 milioni di stream ad oggi, ha debuttato alla numero 1 della Top Albums Debut Global di Spotify, segnando il miglior debutto del 2026 per un album. L'ex One Direction ha scalzato dal podio Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, e ha fatto slittare anche Geolier con Tutto è possibile (ora terzo), Olly con Tutta vita sempre (quarto) e Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, album dell'anno agli ultimi Grammy Awards, scivolato al quinto. Entra in sesta posizione Poesie Clandestine, il primo album insieme di LDA e Aka 7even, che contiene l'omonimo brano presentato all'ultimo festival di Sanremo e Andamento Lento con Tullio De Piscopo, rilettura speciale dell'iconico brano dello stesso De Piscopo, portato sul palco dell'Ariston durante la serata delle cover. Dietro, in recupero di un gradino, c'è Achille Lauro con Comuni Mortali, impegnato nel tour nei palasport. Terza new entry della settimana è Marco Masini, reduce dal festival in coppia con Fedez, con l'album Perfetto Imperfetto, tredicesimo lavoro in studio del cantautore toscano che esce a un anno e mezzo dal precedente 10 Amori. Chiudono la top ten, tutta declinata al maschile, Luché con Il mio lato peggiore e Artie %ive con La Bellavita. Tra i singoli comanda ancora il festival di Sanremo: le prima 11 posizioni sono occupate dai brani in gara. In vetta Ossessione di Samuray Jay e Vito Salamanca, poi Sayf, il vincitore Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fulminacci, LDA & Aka 7even, Fedez & Marco Masini, Luchè, J-Ax, Tommaso Paradiso, Arisa. (ANSA).