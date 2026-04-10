(ANSA) - ROMA, 10 APR - Salmo monopolizza dieci anni dopo la testa della classifica settimanale FIMI/NIQ con Hellvisback 10 Years later (Sony Music Italy): a una settimana dalla release, il nuovo progetto con tre inediti conquista la vetta della classifica degli album e anche quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Entra al secondo posto anche una nuova uscita: Blanco con l'album Ma', il ritorno del giovane cantautore con 15 brani che nascono dall'esigenza di dire in musica tutto ciò che nel tempo è rimasto in sospeso con una figura centrale come la propria madre. Sul terzo gradino del podio risale Geolier con Tutto è possibile, mentre rimane stabile al quarto Olly con Tutta Vita (Sempre). Recupera tre posizioni anche Bad Bunny con Debí tirar más fotos. Presidia stabilmente la sesta piazza Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, davanti al nuovo lavoro del fenomeno coreano dei BTS con Arirang, secondi una settimana fa. Debutta in ottava posizione No regular music 2.5, secondo album in studio del duo Sadturs & Kiid. Chiudono la top ten Artie 5ive con La Bellavita e Achille Lauro con Comuni Mortali. (ANSA).