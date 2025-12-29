(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Classici delle feste sì, ma con una sorpresa: se Michael Bublé torna a dominare la top ten degli album più venduti nella settimana di Natale con Christmas, tra i singoli Mariah Carey, dopo cinque anni di dominio, perde lo scettro della canzone più ascoltata con All I Want For Christmas Is You, per cedere il passo agli Wham! con Last Christmas. È il responso delle chart Fimi/Niq per la settimana dal 18 al 25 dicembre. Tra gli album risale in seconda posizione Olly con Tutta Vita (Sempre), in classifica da ben 61 settimane, davanti al fenomeno Pink Floyd, terzi con la riedizione di Wish You Were Here a 50 anni dall'uscita (in discesa di due gradini, ma ancora saldamente in vetta ai vinili). Quarta piazza per Gemitaiz con il nuovo album Elsewhere che vanta collaborazioni con Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno. Scende di due gradini ed è quinto Paky con Gloria, con collaborazioni che vanno da Baby Gang a Clara, passando per Franco126, Guè, Kid Yugi, Rose Villain, Sfera Ebbasta, Shiva, Simba La Rue e Tedua. In sesta posizione Ultimo con il live album Ultimo Live Stadi 2025, davanti a Caparezza che risale di cinque gradini ed è settimo con Orbit Orbit, il nuovo lavoro accompagnato dall'omonimo comic book, nato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore (secondo tra i vinili). Chiudono la top ten Kid Yugi con Tutti i Nomi del Diavolo, Cesare Cremonini con Cremonini Live25 e, in decima posizione, Jovanotti con Niuiorcherubini, il nuovo album registrato in soli sei giorni di session a New York nell'ottobre 2025 - tredici brani nati dal vivo, senza editing, correzioni o sovraincisioni - che conquista anche il terzo posto tra i vinili. Classifica dei singoli a trazione natalizia: dietro gli Wham! e Maria Carey, ecco Bobby Helms con Jingle Bell Rock, Brenda Lee con Rockin' Around the Christmas Tree e Dean Martin con Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!. (ANSA).