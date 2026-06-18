(ANSA) - BRUXELLES, 18 GIU - La Nato 3.0 avrà "un approccio innovativo", "i nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri Paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno. Sarà una strada a doppio senso. Gli Usa non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano i nostri alleati. Metteremo in condizione gli alleati di fare la loro parte. Terremo d'occhio gli alleati che non lo fanno e che dicono di no, o forse, o aspettano". Lo dice il segretario Usa alla Difesa Pete Hegseth alla ministeriale Difesa Nato. (ANSA).