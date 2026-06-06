(ANSA) - PARIGI, 06 GIU - Il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, parlando a Colleville-sur-Mer (nord della Francia) in occasione delle celebrazioni per lo Sbarco in Normandia, ha paragonato lo storico evento che vide protagonisti i soldati americani al fatto che "oggi diverse spiagge europee sono prese d'assalto da varie ideologie pericolose: sulle spiagge della Spagna, dell'Italia, della Grecia e della Bulgaria, arrivano barche e uomini". "Le capitali europee - si è chiesto - agiranno contro questa invasione o è già troppo tardi?". (ANSA).