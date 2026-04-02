(ANSA) - WASHINGTON, 02 APR - Il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, ha chiesto al capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Randy George, di dimettersi e di ritirarsi immediatamente dal servizio. Lo riporta CBS News citando fonti informate secondo le quali Hegseth intende affidare il ruolo a una figura in grado di attuare la visione di Donald Trump per l'esercito. Il generale George faceva parte dell'amministrazione di Joe Biden, durante la quale ha ricoperto il ruolo di assistente militare senior del Segretario della Difesa Lloyd Austin tra il 2021 e il 2022. (ANSA).