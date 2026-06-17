(ANSA) - LONDRA, 17 GIU - I duchi di Sussex, Harry e Meghan, saranno in visita nel Regno Unito con i due figlioletti, Archie Lilibet, a luglio, per partecipare a un evento degli Invictus Games, i giochi sportivi per militari mutilati di cui il secondogenito di re Carlo III e di lady Diana - veterano dell'Afghanistan - è padrino. Lo riferiscono i media britannici. Si tratta del primo viaggio di famiglia del principe ribelle in patria dal 2022, dopo quello per il giubileo della regina Elisabetta II, seguito al traumatico strappo dalla Royal family del 2020 e dal trasferimento negli Usa. Nonché di un potenziale spiraglio di ulteriore riavvicinamento a re Carlo. (ANSA).