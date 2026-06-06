(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Congratulazioni a Kimi (Antonelli, ndr) per la sua prima pole qui. E' qualcosa di molto speciale. E' stato difficile per noi, dobbiamo analizzare i dati, io ho dato il meglio di me". Parola di Lewis Hamilton dopo aver conquistato la terza posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Monaco. "E' bello vedere quanto siamo tutti così vicini - aggiunge il sette volte campione del mondo - un grande grazie a tutti i ragazzi in pista, non abbiamo portato miglioramenti ma siamo comunque in lotta". (ANSA).