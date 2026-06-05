(ANSA) - ROVIGO, 05 GIU - La Guardia di Finanza di Lendinara (Rovigo) ha scoperto una "influencer" nell'alto Polesine, che operava sulla piattaforma OnlyFans evadendo completamente le tasse. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un fatturato non dichiarato per oltre 270.000 euro, proveniente dalla vendita di contenuti per adulti sul web, 120.000 euro dei quali sono stati recuperati a tassazione con la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Secondo quanto emerso dagli accertamenti di polizia economico-finanziaria, la giovane avrebbe evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dagli abbonamenti pagati dai propri follower sulla piattaforma. I militari hanno quindi proceduto alle contestazioni per violazioni in materia di imposte dirette e Iva, contestando anche la "tassa etica", ossia l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico. Il quadro investigativo si è ulteriormente aggravato quando gli accertamenti hanno rivelato che la influencer, mentre incassava "in nero" i proventi della sua attività online, riceveva anche l'indennità di disoccupazione Naspi per circa 16.000 euro. Per questo le Fiamme Gialle l'hanno denunciata alla Procura di Rovigo per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. (ANSA).