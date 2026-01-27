(ANSA) - BERLINO, 27 GEN - Il colosso cinese di articoli sportiva Anta acquisisce il 29% dell'azienda tedesca Puma per 1,5 miliardi di euro. È la stessa azienda cinese a renderlo noto, specificando come l'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2026, dopo aver ottenuto il necessario assenso delle autorità di mercato. Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, Anta non intende attualmente aumentare ulteriormente la propria partecipazione, ma agire come azionista di riferimento. Nel 2024, l'azienda con sede nella città di Jinjiang, nella Cina orientale, ha realizzato un fatturato pari a oltre nove miliardi di euro e un utile netto di quasi due miliardi di euro. Secondo i dati forniti dall'azienda, Anta gestisce oltre 240 negozi al di fuori del mercato interno cinese. Mentre Puma, al contrario, è da diversi anni in crisi e ha perso costantemente quote di mercato. "Riteniamo che il prezzo delle azioni Puma negli ultimi mesi non rifletta appieno il potenziale a lungo termine del marchio. Abbiamo fiducia nel suo gruppo dirigente e nella sua trasformazione strategica. In futuro, speriamo di costruire una solida fiducia, lavorare insieme in modo indipendente e sfruttare i nostri punti di forza complementari senza compromettere l'indipendenza" lo ha affermato Ding Shizhong, al vertice di Anta. (ANSA).