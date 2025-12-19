(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Le sneaker di lusso italiane Golden Goose passano ai cinesi di Hsg e al fondo sovrano di Singapore Temasek ma Permira no nesce completamente di scena e conserva una quota di minoranza. Un'operazione che, secondo fonti finanziarie, vale 2,5 miliardi. Silvio Campara continuerà a guidare il gruppo come amministratore delegato mentre Marco Bizzarri, attualmente direttore non esecutivo del cda di Golden Goose, diventerà presidente non esecutivo. I due nuovi soci sono già conosciuti per i loro investimenti nel lusso e nella tecnologia, Hsg a quote in Moncler ed Ermenegildo Zegna Group, mentre Temasek in Pop Mart, RedNote e Marshall. "Siamo entusiasti di accogliere HSG e Temasek come partner strategici di Golden Goose per rafforzare ulteriormente le nostre ambizioni di crescita globale come brand internazionale di riferimento nel lusso", ha commentato Campara. Ci si attende che il perfezionamento dell'operazione avvenga entro l'estate 2026. Golden Goose prevede che le Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2031, per complessivi 480 milioni, saranno interamente rimborsate alla data di perfezionamento dell'operazione o in prossimità della stessa. (ANSA).