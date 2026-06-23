(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato ferito a morte, stanotte davanti casa a Napoli, da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. E' accaduto davanti all'abitazione del ragazzo, in via Caprera, nel quartiere Miano. Inutile la corsa all'ospedale dove il 21enne, Lorenzo Spasiano, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. (ANSA).