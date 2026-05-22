(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Le associazione degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Lo si apprende al termine del confronto a Palazzo Chigi fra le sigle dell'autotrasporto e il governo. Per l'eventuale revoca, ha spiegato Andrea Laguardia vicepresidente Legacoop produzione e servizi, si attende il Consiglio dei ministri, convocato per varare misure contro il caro carburanti. Trecento milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise trimestrale, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese, costituzione di una consulta generale per l'autotrasporto per tutte le questioni normative, confronto con il governo. Sono le proposte presentate dal governo al tavolo con gli autotrasportatori a Palazzo Chigi. (ANSA).